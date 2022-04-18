В Нижнем Тагиле неизвестный поджёг Mercedes-Benz

В Нижнем Тагиле 17 апреля на проспекте Строителей, 24 сгорел Mercedes-Benz. Как сообщили в отделе надзорной деятельности МЧС, владелец припарковал свой автомобиль в 8:00 около подъезда и пошёл домой, но в районе 23:00 услышал звук сработавшей сигнализации. С балкона квартиры мужчина увидел горящий Mercedes, после чего вызвал пожарных и побежал самостоятельно тушить машину. Огонь повредил моторный отсек, задний бампер и задний правый фонарь транспортного средства. После ликвидации пожара недалеко от места возгорания сотрудники пожарной охраны нашли канистру с жидкостью. По предварительным данным, причиной пожара был поджог.

В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» сообщили, что в отделе полиции № 18 по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый 1991 года рождения, который дал признательные показания. Обстоятельства и мотивы совершённого преступления устанавливаются. В ведомстве отметили, что задержанный ранее неоднократно судим за имущественные преступления.

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