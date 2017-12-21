Ходорковский открыл новый сайт вместо заблокированной «Открытой России»

Команда «Открытой России», сайт которой был заблокирован по требованию прокуратуры, запустила новый информационный проект «МБХ медиа», который принадлежит оппозиционеру Михаилу Ходорковскому, со ссылкой на новый ресурс организации пишет «Дождь».

«Основные направления деятельности "МБХ медиа" будут теми же, что и у "Открытой России": свободная информация, свободное выражение мнений, особое внимание регионам, поддержка маленьких людей, беззащитных перед государством», — отмечается в сообщении команды сайта.

Работу над проектом будет вести вся редакция «Открытой России», при этом «сам "МБХ медиа" не связан с движением "Открытая Россия", а принадлежит лично российскому гражданину Михаилу Ходорковскому», подчёркивается в релизе «Открытой России».

Его авторы заявили, что не собираются «и дальше существовать за счёт постоянной смены зеркал после очередных блокировок».

«В связи с чем и было принято решение о создании "МБХ медиа". Теперь читатели из России снова получат беспрепятственный доступ к материалам нашей команды», — сообщили в «Открытой России».

Напомним, сайт организации был заблокирован в ночь на 12 декабря по требованию Генпрокуратуры, в качестве причины блокировки назвали публикацию ресурсом призывов к массовым беспорядками и экстремизму. О каких именно материалах идёт речь, в надзорном ведомстве не сообщили. Незадолго до блокировки в России был принят закон, позволяющий ограничивать доступ к интернет-страницам нежелательных организаций, при этом российская «Открытая Россия» в реестре нежелательных не значится.

Её основатель Михаил Ходорковский связал блокировку с составлением «Открытой Россией» досье на главного акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука. Он рассказал, что организация подала заявление о «преступлении» бизнесмена.