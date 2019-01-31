Хлебокомбинат заплатил школьнику из Нижнего Тагила 650 тысяч рублей за травму, полученную в ДТП

Дзержинский райсуд Нижнего Тагила взыскал с АО «Уфимское хлебообъединение «Восход» в качестве компенсации морального вреда 650 тысяч рублей в пользу 12-летнего школьника. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 8 августа 2017 года на автодороге Уфа — Самара водитель хлебокомбината на ГАЗ-4732 врезался в автомобиль Opel Zafira, в котором находилась семья из Нижнего Тагила.

«В результате ДТП 10-летний ребёнок, находящийся на заднем сиденье легкового автомобиля, получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом левой бедренной кости со смещением, тупую травму живота, травматический шок 1-й степени. Указанные травмы расценены экспертом как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью. Прокуратура района в интересах несовершеннолетнего направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда, причинённого в результате ДТП, с владельца источника повышенной опасности», — рассказали в надзорном ведомстве.

Ответчик с решением суда не согласился. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда решение суда первой инстанции оставила без изменения, апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения. В настоящее время решение суда исполнено в полном объёме.