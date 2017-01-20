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21 Янв 2017 12:26 | Метки: Новости Нижнего Тагила, спорт, хоккей, Спутник

ХК «Спутник» переиграл лидера сезона

Хоккейный клуб «Спутник» из Нижнего Тагила оказался сильнее одного из лидеров сезона питерской «СКА-Невы». Накануне «бобры» на домашней арене всухую переиграли гостей со счётом 2:0. Отличились Виталий Жиляков и Денис Курепанов. После 41 игры команда Андрея Кирдяшова с 71 очком делит с «Ермаком» и «Звездой» шестую строчку в турнирной таблице. Завтра тагильчане принимают «Буран» из Воронежа.

Отметим, что в рамках регулярного чемпионата «Спутнику» осталось провести девять игр. По регламенту турнира в плей-офф выходят 16 сильнейших команд лиги.

«С самого начала сегодняшней игры “СКА-Нева” имела преимущество, во всяком случае, два периода – железное. Выстояли. Парни сегодня играют так, как могут, от души, для болельщиков. Эти два периода выстояли, удачно забили. Спасибо ребятам, всё, что могли. Спасибо болельщикам за поддержку. Всех с победой!» – сказал после игры Андрей Кирдяшов.

Агентство новостей «Между строк»

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