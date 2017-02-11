ХК «Спутник» лишил «Дизель» шансов на выход в плей-офф
Вчера в Нижнем Тагиле хоккейный клуб «Спутник» со счётом 2:1 переиграл «Дизель» из Пензы. В составе «бобров» отличились Марат Фахрутдинов и Евгений Гасников. Подопечные Андрея Кирдяшова побили собственный рекорд четырёхлетней давности и по итогам «регулярки» заняли четвёртое место. Результат встречи лишил «Дизель» всех шансов на выход в следующий этап. В воскресенье, 19 февраля, «Спутник» проведёт в Перми заключительный матч с «Молотом-Прикамье».
«Играли, во-первых, с мотивированным соперником, который всеми поджилками цеплялся за последний шанс, – заявил после игры Андрей Кирдяшов. – По игре хочется сказать: мы сегодня проиграли и по моментам опасным, и движение было у нас слабее. Хотелось посмотреть команду, как она будет выглядеть на фоне усталости. Проделана огромная работа, поэтому сегодня мы понимали, что будет тяжело играть. Сегодня справились, надёжно сыграл вратарь. Очень доволен. Несмотря на все ошибки, которые мы допускали, очень доволен сегодняшней игрой. Спасибо ребятам, что они справились. Болельщиков хочу поблагодарить за поддержку. Всех с победой!»
Агентство новостей «Между строк»