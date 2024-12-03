Хирурги Нижнего Тагила освоили технологию стентирования сонных артерий, поражённых атеросклерозом

Рентгенохирурги Городской больницы № 4 (ГБ № 4) Нижнего Тагила в ходе мастер-класса под руководством специалиста Свердловской областной клинической больницы № 1 (СОКБ № 1) Василия Шерстобитова успешно провели первые пять внутрисосудистых операций на сонных артериях, поражённых атеросклерозом. Спустя несколько суток все прооперированные пациенты были благополучно выписаны из больницы.

Увеличение числа высокотехнологичных вмешательств для профилактики, своевременного выявления и лечения инсультов и других сердечно-сосудистых заболеваний является одной из приоритетных целей национального проекта «Здравоохранение».

«Благодаря созданному на базе нашей больницы Региональному сосудистому центру значительно улучшилась диагностика заболеваний, приводящих к поражениям мозга и сердца. Обучение и обмен опытом с ведущими специалистами Свердловской области помогают врачам районных и городских больниц при выявлении таких патологий применять современные методы лечения, что значительно повышает качество медицинской помощи, доступной жителям, и позволяет спасать пациентов в ситуациях, которые могли бы закончиться глубокой инвалидностью или даже летальным исходом», — отметил главный врач Городской больницы № 4 Нижнего Тагила Константин Аникин.

В ходе мастер-класса уральские врачи прооперировали пять человек с критическим сужением сосудов, отвечающих за кровоснабжение мозга. Без этих вмешательств шансов избежать инсульта у пациентов практически не было.

Одним из тех, у кого рентгенохирурги предотвратили острое нарушение мозгового кровообращения, стал 60-летний уралец, у которого одна из сонных артерий была перекрыта на 100%, а другая — на 95%. Для восстановления кровотока срочно требовалась операция, но состояние пациента не позволяло выполнить её открытым способом, так как из-за сопутствующих заболеваний общий наркоз был противопоказан. Вместо этого, под местной анестезией и рентген-контролем, врачи выполнили стентирование сонной артерии с помощью специальных инструментов через небольшой прокол в бедренной артерии.

«Наши коллеги из Нижнего Тагила уже давно проводят стентирование коронарных артерий, однако сужение сонных артерий устраняют совершенно по-другому. Если в первом случае стент расширяют баллоном, то в сонную артерию устанавливают только самораскрывающиеся стенты. Поэтому для внедрения данной методики в ГБ № 4 потребовалось провести мастер-класс», — пояснил главный рентгенохирург Свердловской области, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СОКБ № 1 Лев Кардапольцев.

Стоит отметить, что в областной клинической больнице такие операции проводят уже более 20 лет, ежегодно здесь выполняют около сотни вмешательств. Теперь опыт коллег из Екатеринбурга позволит нижнетагильским врачам расширить возможности лечения пациентов.