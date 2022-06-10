Хедлайнером Дня молодёжи в Нижнем Тагиле станет экс-солист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов 

День молодёжи (6+) в этом году в Нижнем Тагиле пройдёт 25 июня, в субботу. На главной сцене праздника для тагильчан выступит экс-солист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов (6+). Об этом рассказали на думской комиссии по молодёжной политике, физической культуре, спорту и туризму. Музыкант исполнит хиты легендарной группы, а также композиции из его предстоящего альбома.

Кроме Вадима Самойлова, на сцене выступят финалисты творческого проекта COLABA , который курировал сам музыкант. Помимо тагильчан, специальными гостями праздника станут три музыкальные группы из Екатеринбурга: El mondegreen (6+), I am Danko (6+) и «Тимер-Тау» (6+). Все выступления будут обеспечены живым звуком, говорят организаторы. Также на сцене Дня молодёжи споёт коллектив авторской песни «Зелёная лампа» (12+) и пройдёт городской финал творческого конкурса «Соцветие талантов» (18+).

Основные площадки на набережной Тагильского пруда начнут работать в 16:00, всего их будет 14. На них в этом году пройдёт традиционный чемпионат по уличной атлетике «Ритмы улиц» (12+), фестиваль ГТО (12+) и фитнес-девичник (16+). Также будут организованы мастер-классы (12+) от батутного центра «Атмосфера» и «Не школы барабанов» (12+), а на территории новой набережной «Тагильская лагуна — 2» около ГДДЮТ пройдут соревнования (16+) по экстремальным видам спорта.