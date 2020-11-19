Хакеры взломали самый крупный паблик Нижнего Тагила «Типичный тагильчанин»

Вечером 19 ноября крупнейший паблик Нижнего Тагила во «ВКонтакте» «Типичный тагильчанин» подвергся хакерской атаке. В 19:35 в самой группе и в личные сообщения подписчиков стал распространяться пост о том, что в честь дня рождения сообщества [ТТ] проводит розыгрыш призов. Для участия необходимо было пройти по ссылке, которая, скорее всего, является фишинговой и создана для получения конфиденциальной информации пользователей.

Администратор паблика Екатерина Смирнова заявила АН «Между строк», что контроль над сообществом восстановлен.

«Мне пришло оповещение, что меня взломали, выкинули из админки, начали делать рассылку со ссылками о выигрыше. Мы сразу начали писать в группе, чтобы не переходили по ссылкам», — пояснила Екатерина.

Как удалось выяснить владельцам паблика, злоумышленником оказался некто Эдуард Курганский. В настоящее время админы решают, будут ли обращаться в правоохранительные органы.