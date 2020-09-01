«Хабаровчане — не погань». Житель Екатеринбурга заплатит штраф за плакат на машине

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил штраф в размере 10 тысяч рублей активисту Николаю Улитину за плакат на его машине, вывешенный в поддержку протестующих в Хабаровске.

Как пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу суда, Улитина признали виновным в нарушении установленного порядка проведения пикетирования.

По словам адвокатов Улитина, проехать по городу с плакатом «Екатеринбуржцы — не бесы. Хабаровчане — не погань. Хабаровску — респект с Урала», мужчину побудили слова телеведущего Владимира Соловьёва, который назвал протестующих хабаровчан «поганью». Ранее в 2019 году одиозный шоумен назвал «бесами» екатеринбуржцев, протестовавших против строительства храма святой Екатерины. По мнению стороны защиты, порядка проведения публичных акций Улитин не нарушал и против действующей власти не выступал. Однако суд не стал учитывать эти доводы.