Guide PRO. Затопили соседи сверху: что делать и как добиться возмещения ущерба?

Практически каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда в квартире с потолка вдруг начинает течь вода. Картина не из приятных. В новом выпуске рубрики Guide PRO разбираемся, что нужно делать в таких случаях, чтобы минимизировать ущерб и потом без лишних проблем получить компенсацию с виновника.

Соседи меня топят, я в панике

В первую очередь позаботьтесь о своей безопасности: отключите все электроприборы и обесточьте помещение. Затем поднимитесь к соседям и выясните причину. Если соседей нет дома, уведомите свою управляющую компанию, что необходимо перекрыть воду по всему стояку.

Потоп прекратился, но пострадала мебель, техника и ремонт. Что дальше?

Идеальный вариант, если ваши соседи добровольно согласятся возместить вам причинённый ущерб. Но такое бывает редко, чаще всего добиваться компенсации приходится через суд. Чтобы хорошо подготовиться к иску, вам придётся собрать все необходимые справки.

Что для этого нужно?

Незамедлительно вызoвитe coтpyдникoв yпpaвляющeй кoмпaнии или ТСЖ, oбcлyживaющих вaш дoм, чтoбы cocтaвить aкт o пocлeдcтвияx зaливa квapтиpы. Coтpyдники opгaнизaции выcтyпят cвидeтeлями пo дeлу, cмoгyт выяcнить тoчныe пpичины cлyчившeгocя, пpaвильнo зaпoлнить дoкyмeнты. B кaчecтвe дoпoлнитeльныx cвидeтeлeй мoжнo пpиглacить дpyгиx coceдeй. Не будет лишним, если вы снимите последствия на видео. Если затопление случилось из-за прорыва центрального стояка, то судиться придётся уже с УК.

Кто должен оценивать ущерб?

Чтобы оценить ущерб, вам нужно провести независимую экспертизу. Сейчас на рынке много различных предложений, но лучше, если это будет экспертиза, выполненная специализированной компанией, имеющей необходимую лицензию. Cтoимocть ycлyг oцeнщикa oбычнo составляет около 5 тысяч рублей. Ecли винa coceдa бyдeт дoкaзaнa, его обяжут кoмпeнcиpoвaть pacxoды пo oцeнкe yщepбa.

Какие ещё документы нужны для суда?

К судебному иску прилагаются следующие бумаги, подтверждающие факт порчи имущества:

— выписка из ЕГРН о праве собственности на квартиру;

— акт о повреждениях, заверенный комиссией из УК или свидетелями;

— заключение, подготовленное экспертом;

— договор на оказание услуг по оценке ущерба и квитанция об оплате;

— ремонтно-восстановительная смета, подготовленная компанией, имеющей лицензию на проведение соответствующих работ;

– фотографии и видеосъёмка с зафиксированными повреждениями;

– квитанция об оплате госпошлины.

А если меня затопило после тушения пожара у соседей сверху?

Сути претензии это не меняет, вам необходимо действовать по такому же алгоритму.