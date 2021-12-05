Guide PRO. Работодатель заставляет вакцинироваться от COVID-19. Что делать?

Многие тагильчане уже ощутили на себе добровольно-принудительный характер кампании по вакцинации. В новом выпуске Guide PRO мы разберёмся, работников каких профессий власти обязали вакцинироваться и как быть тем, кто не может или не хочет проходить эту процедуру.

Кто обязан пройти вакцинацию?

Обязательная вакцинация от COVID-19 для работников определённых отраслей вводится главными государственными врачами в регионах. В этот список в Свердловской области уже попали госслужащие, работники сферы образования, обслуживания, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, МФЦ, объектов транспортной инфраструктуры, общежитий, музеев, выставочных залов и площадок, библиотек. Кроме того, в Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для лиц в возрасте 60 лет и старше.

Что делать, если моя профессия в списке, но я не хочу прививаться?

Уволить отказавшегося от вакцинации сотрудника нельзя, так как законодательством это не предусмотрено. Однако вас могут отстранить от работы без заработной платы. При этом срок отстранения неизвестен. До отмены постановления может пройти и полгода, и год, и даже больше. Также работодатель имеет право перевести сотрудника на удалённую работу.

Постановление не распространяется на граждан, имеющих медотвод от прививки или официально переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

Что делать, если работодатель заставляет вакцинироваться, хотя моей профессии нет в списке?

Если ваша профессия не входит в утверждённый властями список для обязательной вакцинации, но работодатель требует сделать прививку, необходимо оформить отказ в письменной форме и ждать отстранения. Впоследствии его можно будет обжаловать в суде.

Кроме того, вы вправе потребовать от начальства направление на вакцинацию. Организация обязана предоставить документ с печатью, как при медосмотре, но тогда работник должен будет вакцинироваться. Однако если ваша должность не указана в утверждённом списке, а работодатель всё-таки выдаёт вам направление на вакцинацию и принуждает пройти её, то можно смело пожаловаться в трудовую инспекцию, сообщить об этом в районную прокуратуру либо обратиться в суд.

Кто может получить медотвод?

Медицинский отвод — это временный или полный отказ от проведения вакцинации по медицинским показаниям. Вакцины от коронавируса, как и любые другие препараты, имеют противопоказания. Если ваше заболевание есть в этом списке, вам положен медотвод.

Лицам, страдающим острыми заболеваниями (в том числе ОРВИ), а также при обострениях хронических заболеваний могут выдать медотвод на 30 дней. При гиперчувствительности к любому компоненту вакцины и тяжёлых аллергических реакциях в анамнезе — навсегда. В настоящее время не вакцинируют кормящих мам, а вот детей начнут прививать уже в декабре 2021 года.

Где мне получить медотвод?

Документ о том, что прививка вам противопоказана, выдают в поликлинике. Терапевт или профильный специалист должен определить наличие противопоказаний, однако решение о выдаче справки принимает врачебная комиссия. Причём комиссия должна состояться в медицинской организации, к которой приписан пациент.

Установленной формы справки нет. Но в письме Минздрава говорится, что в справке должны быть отражены Ф.И.О. пациента, дата рождения, диагноз, по которому положен медицинский отвод, срок действия справки и место её предоставления.

А с медотводом мне дадут QR-код?

QR-код не предусмотрен для людей с медицинскими отводами. Тагильчане, имеющие медотвод, относятся к категории людей с высоким риском тяжёлого течения COVID-19. Минздрав рекомендует им максимально ограничить посещение общественных мест, чтобы уберечь себя от заражения.

Сейчас QR-код можно получить только тремя способами: переболеть, привиться или получить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. В последнем случае действовать он будет 48 часов, а затем нужен новый. Справка о наличии антител, если вы не прививались и официально не переболели COVID-19, не даёт ничего.