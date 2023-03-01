Guide PRO. Как установить пандус в подъезде своего дома? 

Маломобильные люди, а также мамы с детьми ежедневно сталкиваются с насущной проблемой отсутствия пандусов в подъездах жилых домов. Как установить пандус в подъезде? Как добиться его установки, если придётся столкнуться с сопротивлением управляющих компаний, соседей и бюрократической системы? Об этом читайте в новом выпуске Guide PRO.

Каким может быть пандус?

По конструкции пандусы бывают стационарные и съёмные (временные). Стационарные делятся на фиксированные и откидные. Стационарный бетонный пандус строится на крыльце. Откидные пандусы для лестничных площадок применяются в подъездах, на лестницах небольшой ширины и длины. Такие пандусы удерживаются специальными креплениями вертикально у стены и опускаются только в нужный момент. Съёмные конструкции используются для мобильного съезда в любом месте. Также есть несколько необычных видов пандусов: телескопические (можно регулировать длину), раскладные рамповые с небольшим весом и ролл-пандусы, которые легко скатать в рулон.

Кто занимается установкой пандусов?

Пандусы в жилых домах должны монтировать организации, отвечающие за их содержание: управляющие компании, ТСЖ. Специалисты выполнят установку по техническим условиям. Установка пандуса производится только с разрешения управляющей организации. Самостоятельная установка запрещена, пандус, смонтированный без согласования с УК/ЖЭК/ТСЖ, будет демонтирован. Жильцы дома могут выбрать пандус подходящей конструкции для своего подъезда. Подавая заявление, нужно указать всю информацию о желаемом пандусе, а его стоимость зависит от вида и варьируется от 3 до 30 тысяч рублей.

Какие требования предъявляются к пандусу?

Уклон поверхности пандуса должен быть не более 5% (в ряде исключений допускается 10%, если перепад высот составляет не более 20 сантиметров). Максимальный перепад высот — 3 метра, длина наклонного подъёма — не более 36 метров. Ширина пандуса — от 1 метра (в идеале 1,5 метра). В начале и в конце подъёма должны быть площадки 1,5 х 1,5 метра. На каждые 8–9 метров предусматривается площадка для отдыха. Внизу пандуса обязательно устанавливаются бортики, а если перепад высот больше 15 сантиметров, то должны быть поручни.

Как подать заявление на установку пандуса?

Выбрав модель пандуса, нужно подать заявление на установку в управляющую организацию. На рассмотрение заявления предусмотрен срок до 30 суток. За это время коммунальные службы должны дать письменный ответ. Заявление на установку необходимо написать на имя руководителя УК. Благодаря изменениям, внесённым в Жилищный кодекс в 2013 году, сегодня не нужно собирать согласие 2/3 жильцов на установку пандуса, заявку может подать один человек. Больше шансов на положительный ответ будет, если указать размеры помещения и модель пандуса. Также желательно приложить фотографии подъезда. Заявление нужно отправить заказным письмом или отнести лично и получить отметку о регистрации запроса на втором экземпляре.

Куда ещё можно обратиться с заявлением об установке пандуса?

Можно обратиться к районным органам соцзащиты. К заявлению нужно приложить документ об инвалидности как доказательство необходимости передвигаться в инвалидной коляске. Региональный отдел отправит вашу заявку в Министерство социальной защиты. После изучения запроса на место выедут специалисты для оценки необходимости установки пандуса и определения стоимости работ. Установка будет бесплатной, так как на это выделяются средства из местного бюджета.

Что делать, если соседи против?

Единственный вариант — договариваться. Можно предложить установить съёмный пандус и сделать его визуализацию, чтобы показать, как он будет выглядеть в сложенном виде, и убедить соседей, что конструкция не помешает передвижению жильцов подъезда. Рассказать о проблемах, с которыми сталкиваются инвалиды и маломобильные граждане, молодые родители с колясками. Можно, конечно, обжаловать несогласие соседей в суде, но перспективы такого дела очень туманны. Суд должен будет учесть интересы всех собственников жилья. Кроме того, даже если выиграть процесс и добиться, чтобы в подъезде сделали пандус, его могут испортить мстительные соседи.

Что делать, если вам отказали в установке пандуса?

В качестве основных причин для отказа чаще всего называют узкие лестницы, отсутствие согласования общего собрания жильцов и достаточного количества средств на счетах управляющей компании. Отказ можно обжаловать в ответном письме в УК, в котором напомнить о штрафах до 50 тысяч рублей за несоблюдение 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Если же переписка с УК не даст никаких результатов, остаётся несколько вариантов: пожаловаться на действия компании в жилищную инспекцию, орган местного самоуправления, прокуратуру или в суд. Также можно попробовать принять участие в программе «Доступная среда». Во многих городах эта программа предусматривает определённое финансирование, в том числе на обустройство безбарьерной среды для инвалидов и малоподвижных граждан. Но для этого придётся организовать общее собрание жильцов, которые должны будут согласиться сдать деньги на пандус. Работы по его установке может выполнить управляющая компания.

Как уменьшить шансы на отказ УК в установке пандуса?

В Жилищном кодексе РФ прямо не говорится, что общее собрание жильцов проводить не требуется, но в то же время и не указано, что оно нужно. Хотя практика показывает, что обустройство пандусов в подъездах возможно без согласования общего собрания, провести его лишним не будет. Согласие жильцов повысит шансы принятия заявки. Также необходимо учесть требования противопожарной безопасности. Чтобы установить пандус, ширина лестницы должна быть не менее 135 сантиметров. Если меньше, то в заявке сразу следует запрашивать откидной пандус. Если вы полагаете, что УК может отказать в установке пандуса, сославшись на отсутствие денег, можно сначала обратиться в местную администрацию, которая отвечает за безбарьерную среду для инвалидов и маломобильных групп. После рассмотрения вашей заявки в муниципалитете управляющей компании должны выделить дополнительные средства на установку пандуса.