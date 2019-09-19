ГУФСИН сообщил депутатам Нижнего Тагила о нецелесообразности закрытия колоний в черте города

Ликвидировать исправительные учреждения, расположенные в Нижнем Тагиле, или изменять их вид нецелесообразно. Об этом начальник ГУФСИН по Свердловской области Александр Фёдоров сообщил депутатам гордумы в ответе на вопрос о возможности закрытия части колоний на территории города и перевода их в другие учреждения.

Сегодня в Тагиле работают 5 исправительных колоний и один следственный изолятор. В июле в них отбывали наказание 6611 человек. По данным ГУФСИН, ежегодно из учреждений освобождаются порядка 3–3,5 тысяч заключённых. В Нижнем Тагиле остаются проживать только около 300 из них, утверждают в ведомстве.

«Следует учитывать также наличие колонии общего режима для содержания бывших сотрудников правоохранительных органов (ИК-13), женской колонии (ИК-6), лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ-51), где проходят лечение осуждённые со всех учреждений области. Основная масса спецконтингента распределяется по региону равномерно, и утверждение о том, что значительная часть освободившихся остаётся в Нижнем Тагиле, является ошибочным. Большое количество исправительных учреждений на территории города не может рассматриваться в ряду основных криминогенных факторов, таких как бедность, миграция и безработица», — говорится в ответе Фёдорова.

В ведомстве также отмечают, что исправительные колонии в Нижнем Тагиле имеют мощную производственную базу, где зэкам предоставляется возможность получить профессию. Благодаря осуждённым ГУФСИН зарабатывает неплохие деньги.

Вопрос закрытия части колоний на территории города уже в течение нескольких лет поднимает главный тагильский полицейский Ибрагим Абдулкадыров. По его словам, многие бывшие зэки оседают в городе после освобождения, а затем вновь совершают преступления. Кроме того, экс-заключённые распространяют такое социально опасное заболевание, как туберкулёз. На одном из заседаний думы Ибрагим Абдулкадыров даже предложил перевести часть зэков в Магаданскую область, которую возглавил экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

Чтобы сдвинуть решение вопроса с так называемой мёртвой точки, депутаты гордумы создали специальную рабочую группу. В неё, помимо народных избранников, вошли представители полиции, прокуратуры и горадминистрации. В рамках комиссии были заслушаны доклады главных врачей Тагила, сделаны запросы в разные ведомства.

«Есть старые колонии, которые ещё с 30-х годов стоят в глубинке — Сосьве, Ивделе, Тавде. Мы за то, чтобы туда переселяли наших осуждённых, — отметил спикер НТГД Вадим Раудштейн. — Для мелких городов эти колонии во многом градообразующими являются. Но восстанавливать их из того состояния, в котором они сейчас находятся, а это деревянные бараки, слишком дорого, на это нет денег. Поэтому большую часть людей сегодня, наоборот, переводят в наши тагильские колонии. При этом контролировать ВИЧ-инфицированных осуждённых и с открытой формой туберкулёза медицинские работники теперь не могут. Им не предоставляется такая информация, это врачебная тайна. В полиции говорят, что ставят людей под административный надзор, но не знают, больны они или нет».

Исполняющий обязанности председателя думской комиссии по общественной безопасности Андрей Палатов предложил коллегам не останавливаться на достигнутом и обратиться в федеральные органы власти с просьбой изыскать средства для восстановления колоний в других населённых пунктах Свердловской области. Ранее, напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обещал дать подчинённым поручение, а также лично пообщаться с руководством ФСИН по теме возможного закрытия части тагильских колоний.

Отметим, за первое полугодие этого года на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа было зарегистрировано 3210 преступлений (на 167 больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года). Рост преступности составил более 5%. Из них 8 умышленных убийств, 6 изнасилований, 450 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.