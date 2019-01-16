Губернатор Куйвашев пообещал проработать вопрос сокращения колоний в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал дать подчинённым поручение, а также лично пообщаться с руководством ФСИН по теме возможного закрытия части тагильских колоний. Вопрос о назревшей необходимости сокращения числа тюрем в Нижнем Тагиле, под которым власти планируют построить горнолыжный курорт международного уровня, задал главе региона на проходящей в Екатеринбурге ежегодной пресс-конференции директор АН «Между строк» Егор Бычков.

Евгений Куйвашев отметил, что закрыть колонии одномоментно не получится, потому что система исполнения наказаний является сложным механизмом, который регулируют соответствующие федеральные структуры — Минюст и ФСИН.

«Учреждения пенитенциарной системы закрываются исходя из отсутствия потребности в них. Строятся новые: в Камышлове, например, они делаются более современными с точки зрения безопасности, как внешней, так и внутренней. А закрываются они не из-за того, что кому-то в голову пришло закрыться, есть определённая логистика и замысел Министерства юстиции и ФСИН. Что касается сокращения колоний в Нижнем Тагиле, вопрос не простой. Очевидно, что, по мере строительства новых, какие-то старые будут закрываться. Общее число мест должно медленно сокращаться — такой замысел. Но одномоментно эту задачу, конечно, не решить. Это достаточно непростая махина», — отметил Евгений Куйвашев.

При этом глава региона в конце своего ответа пообещал более детально вникнуть в вопрос сокращения числа тагильских колоний.

«Давайте я дам соответствующее поручение своим коллегам, поговорю с руководством Федеральной службы исполнения наказаний, какие у них планы, а потом вам обязательно сообщу», — заявил губернатор.

Вопрос закрытия части колоний на территории города много лет поднимает начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров. По словам главного полицейского Нижнего Тагила, многие бывшие зэки оседают в городе после освобождения, а затем вновь совершают преступления. Кроме того, бывшие заключённые распространяют социально опасные заболевания, такие как туберкулёз. В сентябре 2018 года полковник Абдулкадыров предложил перевести часть тагильских заключённых в Магаданскую область, которую возглавил экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. По словам начальника полиции, на Колыме сейчас содержатся в тюрьмах чуть более 600 человек, в то время как в Нижнем Тагиле — около 10 тысяч заключённых.