Общество

Губернатор Куйвашев пообещал проработать вопрос сокращения колоний в Нижнем Тагиле

16.01.2019 14:44
Губернатор Куйвашев пообещал проработать вопрос сокращения колоний в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал дать подчинённым поручение, а также лично пообщаться с руководством ФСИН по теме возможного закрытия части тагильских колоний. Вопрос о назревшей необходимости сокращения числа тюрем в Нижнем Тагиле, под которым власти планируют построить горнолыжный курорт международного уровня, задал главе региона на проходящей в Екатеринбурге ежегодной пресс-конференции директор АН «Между строк» Егор Бычков.

Евгений Куйвашев отметил, что закрыть колонии одномоментно не получится, потому что система исполнения наказаний является сложным механизмом, который регулируют соответствующие федеральные структуры — Минюст и ФСИН.

«Учреждения пенитенциарной системы закрываются исходя из отсутствия потребности в них. Строятся новые: в Камышлове, например, они делаются более современными с точки зрения безопасности, как внешней, так и внутренней. А закрываются они не из-за того, что кому-то в голову пришло закрыться, есть определённая логистика и замысел Министерства юстиции и ФСИН. Что касается сокращения колоний в Нижнем Тагиле, вопрос не простой. Очевидно, что, по мере строительства новых, какие-то старые будут закрываться. Общее число мест должно медленно сокращаться такой замысел. Но одномоментно эту задачу, конечно, не решить. Это достаточно непростая махина», отметил Евгений Куйвашев.

При этом глава региона в конце своего ответа пообещал более детально вникнуть в вопрос сокращения числа тагильских колоний.

«Давайте я дам соответствующее поручение своим коллегам, поговорю с руководством Федеральной службы исполнения наказаний, какие у них планы, а потом вам обязательно сообщу», заявил губернатор.

Вопрос закрытия части колоний на территории города много лет поднимает начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров. По словам главного полицейского Нижнего Тагила, многие бывшие зэки оседают в городе после освобождения, а затем вновь совершают преступления. Кроме того, бывшие заключённые распространяют социально опасные заболевания, такие как туберкулёз. В сентябре 2018 года полковник Абдулкадыров предложил перевести часть тагильских заключённых в Магаданскую область, которую возглавил экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. По словам начальника полиции, на Колыме сейчас содержатся в тюрьмах чуть более 600 человек, в то время как в Нижнем Тагиле — около 10 тысяч заключённых.   

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