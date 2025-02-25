ГУФСИН: Осуждённые исправительного центра на Вагонке будут передвигаться по Нижнему Тагилу в сопровождении конвоя 

Осуждённые исправительного центра (УФИЦ), который в ближайшее время планируется открыть на Вагонке рядом с «Уралвагонзаводом», будут передвигаться в магазины, больницы и на работу в сопровождении сотрудников УФИЦ. Об этом говорится в ответе Главного управлении ФСИН по Свердловской области, опубликованном в паблике ОД «Тагил без перемен» .

«Свободное передвижение осуждённых ограничено и допускается в случаях ресоциализации и времяпрепровождения с родственниками; выходы же в магазины, больницы, на работу организованы при сопровождении сотрудников УФИЦ, в том числе на служебном автотранспорте организаций. К осуждённым, допустившим нарушения в период отбывания наказания, незамедлительно будут применяться меры в соответствии с законодательством», — пояснили в ГУФСИН.

В ведомстве также пояснили, что территория исправительного центра огорожена сплошным забором, а здание будет находиться под видеонаблюдением, позволяющим осуществлять за осуждёнными круглосуточный надзор.

Напомним, весной 2025 года на Северном шоссе начнёт работу новый исправительный центр, в котором будут проживать 400 осуждённых с Ямала. Их трудоустроят на УВЗ. Сотрудники тагильской полиции обеспокоены появлением в городе такого количества осуждённых. Силовики допускают возможность рецидивов, только уже на территории Нижнего Тагила.