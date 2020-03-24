Губернаторам поручили ограничить посещение церквей и мечетей в регионах

Рабочая группа Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции поручила главам регионов России ограничить посещение церквей, мечетей и других религиозных учреждений, со ссылкой на протокол заседания рабочей группы пишут РБК и «Медвестник». Регионам поручили проработать этот вопрос с главами основных религиозных конфессий.

Группа Госсовета также поручила Минздраву и главам регионов в течение 10 дней обеспечить режим полной готовности всех систем здравоохранения — в частности, предложено перепрофилировать медучреждения для лечения коронавирусной инфекции. Также регионам рекомендовали отменить любые мероприятия с участием более 50 человек, что в части регионов (включая Свердловскую область) уже сделано.

Напомним, в конце 2019 года в Китае был выявлен новый тип коронавируса, позднее получивший название COVID-19. За несколько месяцев болезнь распространилась по всему миру. Число заразившихся COVID-19 в мире превышает 330 тысяч человек, более 14 тысяч умерли. В России по состоянию на 23 марта заболели 438 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».