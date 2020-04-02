Губернатор Свердловской области расширил список товаров первой необходимости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 2 апреля издал указ о введении новых мер по защите жителей региона от коронавирусной инфекции, также он расширил список непродовольственных товаров первой необходимости.

Согласно указу главы региона, на сегодняшний день в перечень включено 24 позиции. Дополнительно к пунктам, имеющимся в федеральном списке, региональный был дополнен печатной продукцией СМИ:

Также Евгений Куйвашев подписал распоряжение о приостановке до 1 июня бронирования мест, приёма и размещения гостей в пансионатах, санаториях, гостиницах и на базах отдыха, расположенных в курортах федерального, областного и местного значения. В том числе мера коснётся круглогодичных лагерей. Помимо этого, будет приостановлена работа горнолыжных трасс и объектов массового отдыха.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».