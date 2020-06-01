Губернатор Свердловской области продлил введённые из-за коронавируса ограничения до 8 июня

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в Instagram о продлении действия указа о режиме повышенной готовности на территории региона до 8 июня.

«Сегодня я провёл несколько совещаний по поводу распространения коронавируса в Свердловской области, отдельно по телефону очень подробно обсуждал ситуацию в нашем регионе с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Вы сами видите по статистике: каждый день — больше 200 новых подтверждённых случаев коронавируса. Пока мы не укладываемся в коэффициенты для того, чтобы приступить к снятию ограничений. Поэтому вариантов у меня не было — я подписал указ о продлении ограничительных мер до 8 июня», — написал губернатор.

В то же время Куйвашев отметил, что областной оперативный штаб ежедневно будет «сверять цифры».

«Если в течение трёх дней будет тенденция к снижению количества случаев COVID-19, возможно, нам разрешат начать открываться раньше следующей недели. Первые в очереди на открытие — магазины площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом. Конечно, как я уже писал, организации смогут работать только при строгом соблюдении санитарных правил. Пока мы продолжаем жить в прежних условиях. У нас достаточное количество тестов, чтобы проводить исследования всем, кто входит в группу риска по новой инфекции, и мы ни в коем случае не будем снижать их количество, только чтобы скорее открыться. Да, с точки зрения экономики мне бы хотелось, чтобы работало как можно больше организаций. Но на первом месте для меня — здоровье и безопасность жителей региона. И я хочу принимать решения о продлении или об ослаблении ограничительных мер исходя из реальной картины происходящего», — заявил Куйвашев.

Напомним, за прошедшие сутки на территории Свердловской области было выявлено 283 новых случая заражения коронавирусом. Всего на сегодня в Свердловской области зарегистрировано 5732 случая коронавируса.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».