В Свердловской области выявлено 283 новых случая коронавируса. В Нижнем Тагиле 14 новых заражённых

На территории Свердловской области зафиксировано 283 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.

Наличие вируса подтверждено у жителей Екатеринбурга (+201), Арамильского и Белоярского городских округов, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Богдановича, Лесного, Ревды, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Кировграда, Краснотурьинска, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила (+14), Первоуральска, Среднеуральска, Сысертского и Талицкого городских округов. Всего на сегодня в Свердловской области зарегистрировано 5732 случая коронавируса.

«Состояние 58 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 57 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 30 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 259. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии», — сообщили в штабе.

Также зарегистрировано два новых случая смерти больных коронавирусом, общее число летальных случаев — 29.

В России за последние сутки выявлено 9035 новых случаев коронавируса в 84 регионах, 40,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 162 летальных исхода, полностью выздоровело 3994 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 414 878 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4855 летальных исходов, выздоровело 175 877 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».