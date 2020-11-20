​​​​​​​Губернатор Свердловской области продлил ограничительные меры в регионе до 7 декабря, но допустил возможность отмены дистанта для учеников 9-х классов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил действие режима повышенной готовности на территории региона до 7 декабря. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, основным действующим ограничением является режим самоизоляции для людей старше 65 лет и жителей региона, имеющих хронические заболевания. Кроме того, он также продлил дистанционную форму обучения для школьников 6–10-х классов до 28 ноября. Но допустил возможность перехода на очный режим обучения учащихся 9-х классов.
«На сегодняшний день дистант для всех, кроме 1-5 и 11 классов, установлен до 23 ноября. Мы рассматриваем возможность также вернуть в школы 9-е классы. Для всех остальных с учетом текущей ситуации с высокой долей вероятности дистанционное обучение мы будем продлевать», — написал в своём аккаунте Instagram глава региона.
- До 21 ноября продлили дистант для спортивных школ Нижнего Тагила. Они перешли в онлайн ещё 26 октября. Тогда же были отменены все очные состязания и тренировки. В учреждениях дополнительного образования учебный процесс также был организован с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.
- После долгого отсутствия тренировок родители воспитанников спортшкол написали губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву открытые письма, в которых попросили возобновить деятельность муниципальных учреждений.