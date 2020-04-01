Губернатор Свердловской области попросил жителей Нижнего Тагила не выходить из дома без паспорта

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился в своём Instagram к жителям региона с просьбой во время введённого режима самоизоляции не выходить из дома без паспорта.

«Хочу обратиться к вам с просьбой: при выходе из дома, пожалуйста, берите с собой паспорт. Мы с вами по-прежнему живем в режиме повышенной готовности, важно соблюдать введённые ранее ограничительные меры, в том числе не покидать своих домов без веских причин. Как и всегда за порядком на улицах муниципалитетов следят сотрудники полиции. Чтобы у них не возникало лишних вопросов, гражданам, направляющимся на работу (если организации разрешено работать), в ближайший продуктовый или в аптеку, стоит брать с собой удостоверяющие личность документы», — написал глава региона.

Помимо этого он рассказал о текущей обстановке с коронавирусом в области: напомнил, что на сегодняшний день в регионе подтверждено 33 случая COVID-19, при этом восемь человек уже выписали из больницы.

По словам Куйвашева, ежедневно в регионе проводят порядка тысячи тестов на коронавирус. Обязательное тестирование проходят все вернувшиеся из-за границы, больные пневмонией, пожилые люди старше 65 лет с симптомами ОРВИ. Медикам, которые работают с пациентами с подозрением на коронавирус и с симптомами ОРВИ, делают тесты раз в неделю.

Сейчас область ожидает поставку реагентов для проведения анализов у четырёх тысяч человек.

«В начале апреля в Россию прилетит несколько самолетов из Индии. Среди их пассажиров есть уральцы. Хочу заверить, что мы полностью готовы к тому, чтобы их принять и протестировать. На время карантина они будут изолированы в обсервации», — сообщил глава региона.

Он также добавил, что у медицинских работников региона есть запас защитных костюмов, масок, перчаток и других необходимых для работы вещей на 2-3 дня. Ещё три тысячи защитных костюмов было передано волонтёрам. В ближайшее время Свердловская область ожидает дополнительные поставки медицинских изделий.

Помимо прочего губернатор отметил, что уже сформированы 700 пакетов с продуктами для нуждающихся.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».