Губернатор Свердловской области назначил членов конкурсной комиссии по выбору главы Нижнего Тагила

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Нижнего Тагила.

Напомним, после отмены прямых выборов мэра Нижнего Тагила назначают депутаты гордумы из кандидатур, которые проходят через конкурсную комиссию. В неё входит половина членов от Нижнетагильской городской думы, а другая половина назначается по предложению губернатора.

Таким образом, членами конкурсной комиссии от губернатора стали: первый заместитель руководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев, управляющий администрацией Горнозаводского управленческого округа Евгений Каюмов, советник заместителя губернатора и руководитель аппарата губернатора Елена Омарова и замдиректора департамента по местному самоуправлению Наталья Соколова.

В Нижнем Тагиле на кресло главы будут претендовать семь человек. Среди них 37-летний генеральный директор ООО «Инвестжилстрой» Никита Ванаев из Новоуральска, действующий градоначальник Владислав Пинаев, директор местной автомойки Фёдор Трачук, начальник отдела городского хозяйства ЗАТО Свободный Андрей Мельников, председатель профсоюза Нижнетагильского завода металлических конструкций Ольга Кияткина, атаман хутора «Нижнетагильский» Сергей Мошин и инженер по природоохранной деятельности НТ МУП «Тагилэнерго» Эльвира Калугина. Голосование депутатов состоится 12 октября.

Отметим, что выборы градоначальников в Свердловской области по такой же схеме проходят в Первоуральске и Верхней Пышме.