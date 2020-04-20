Губернатор Псковской области попросил о переносе весеннего призыва на июнь

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе совещания с полпредом президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном попросил перенести начало весеннего призыва в регионе для обеспечения безопасности призывников в условиях распространения коронавируса, сообщается на сайте администрации области.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов ранее сообщал, что призывные комиссии в этом году должны начать работать в мае.

«Вместе с тем как раз в начале мая ожидается пик распространения коронавирусной инфекции в регионе. Перенос и корректировка сроков позволит избежать дополнительных рисков. Что особенно важно, не придётся отвлекать врачей от работы с больными коронавирусом», — заявил Ведерников.

По его словам, в Псковской области на службу будут призваны 860 человек, при этом на призывные комиссии должно отправиться около 3,5 тысячи человек. В регионе же могут ежедневно проводить около 360 тестов на коронавирус.

«Получается, что в предполагаемый пик распространения инфекции мы парализуем лабораторию, не сможем работать с группой риска — только на тестирование призывников. Это недопустимо», — отметил губернатор.

Ведерников подчеркнул, что предлагает сдвинуть сроки призыва на месяц.

«Если призыв начнётся в июне, мы сможем подготовиться — закупить тесты, защиту. Конечно, если у Минобороны есть острая необходимость провести призыв в назначенные сейчас сроки, мы это можем сделать. Но если есть возможность, то просим прислушаться к нам», — отметил глава региона.

Отмечается, что полпред президента в СЗФО поддержал предложение.

Ранее, в начале апреля, стало известно, что признаки заражения коронавирусом были обнаружены у воспитателя Пермского суворовского училища Минобороны. После этого медики проверили почти 130 воспитанников и преподавателей, заболевших не выявлено. 16 апреля Минобороны РФ сообщило, что очаг заражения коронавирусом был выявлен в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище: коронавирус был диагностирован у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника училища, оно закрыто на карантин. На следующий день коронавирус был обнаружен у 31 воспитанника Нахимовского военно-морского училища, расположенного в Санкт-Петербурге. Все нахимовцы переведены в один из санаториев Минобороны России на карантинный режим.

Напомним, на утро 20 апреля в России зарегистрировано 4268 новых случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах, а общее число инфицированных достигло 47121 человека

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