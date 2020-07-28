Губернатор перенёс марафон «Европа — Азия» на следующий год

Марафон «Европа — Азия» перенесут из-за сложной эпидемиологической ситуации в Свердловской области. Об этом в своём Instagram сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

«Проведение марафона “Европа — Азия” в Екатеринбурге отменено. Мы приняли такое решение только что на заседании регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса. Уверен, что сможем вернуться к этой традиции через год, когда это будет безопасно для всех участников», — написал Куйвашев.

На прошлой неделе власти региона озвучили дату марафона. Он должен был состояться 2 августа. Забег планировали провести без зрителей, бегуны должны были бежать на определённом расстоянии друг от друга.

Добавим, что на 2021 год из-за пандемии коронавируса перенесли международный горный марафон «Конжак». Ещё одно массовое спортивное событие — легкоатлетический забег «Кросс нации» — пока назначено на 19 сентября.