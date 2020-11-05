Губернатор отправил в отставку министра здравоохранения Омской области после конфликта со скорой помощью

После инцидента со скорой помощью, губернатор Омской области отправил в отставку министра здравоохранения региона. Ирина Солдатова возглавляла омский Минздрав на протяжении пяти месяцев.

«Это решение взвешенное, принималось оно по итогам анализа текущего состояния областной системы здравоохранения и по итогам проверки Росздравнадзором инцидента, который произошел 27 октября в городе Омске», — сообщил губернатор Омской области Александр Бурков в своём аккаунте Instagram.

Ранее СМИ писали о том, что поздно вечером 27 октября две машины скорой помощи привезли пациентов с подозрением на COVID-19 к зданию омского минздрава – их около двух часов катали по городу из-за отказа принять больных в городские больницы. Как сообщает Интерфакс, в одной из машин находилась 70-летняя женщина с 81% поражения лёгких, в другой лежал мужчина в возрасте 85 лет с 88% поражения лёгких.