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13 Фев 2017 12:38 | Метки: Новости, Политика

Губернатор Новгородской области объявил о досрочном сложении полномочий

Глава Новгородской области Сергей Митин на пресс-конференции в Великом Новгороде заявил о досрочном сложении полномочий, передаёт «Интерфакс». На встрече с журналистами Митин также сказал, что принял решение не участвовать в кампании по выборам губернатора в 2017 году. Он отметил, что руководил областью длительный срок и Новгородская область стала для него родным краем.

Митин сообщил, что уходит с должности по собственному желанию и что уже попросил главу государства о новом месте работы. Сергей Митин руководил областью более девяти лет.

Напомним, ранее о возможной отставке Митина сообщил «Коммерсантъ». 

3 августа 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Михаила Прусака по его собственному желанию и назначил временно исполняющим обязанности губернатора 56-летнего Митина, ранее занимавшего пост заместителя министра сельского хозяйства. 

Отставка Сергея Митина продолжила череду увольнений губернаторов. По информации «Ведомостей», всего в феврале ожидается отставка пяти глав регионов. По словам источников издания, в ближайшее время можно ожидать отставки глав Карелии, Свердловской, Рязанской или Ивановской области. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Новгородские Ведомости»

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