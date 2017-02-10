Губернатор Новгородской области объявил о досрочном сложении полномочий

Глава Новгородской области Сергей Митин на пресс-конференции в Великом Новгороде заявил о досрочном сложении полномочий, передаёт «Интерфакс». На встрече с журналистами Митин также сказал, что принял решение не участвовать в кампании по выборам губернатора в 2017 году. Он отметил, что руководил областью длительный срок и Новгородская область стала для него родным краем.

Митин сообщил, что уходит с должности по собственному желанию и что уже попросил главу государства о новом месте работы. Сергей Митин руководил областью более девяти лет.

Напомним, ранее о возможной отставке Митина сообщил «Коммерсантъ».

3 августа 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Михаила Прусака по его собственному желанию и назначил временно исполняющим обязанности губернатора 56-летнего Митина, ранее занимавшего пост заместителя министра сельского хозяйства.

Отставка Сергея Митина продолжила череду увольнений губернаторов. По информации «Ведомостей», всего в феврале ожидается отставка пяти глав регионов. По словам источников издания, в ближайшее время можно ожидать отставки глав Карелии, Свердловской, Рязанской или Ивановской области.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Новгородские Ведомости»