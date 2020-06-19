Губернатор Куйвашев снял введённые из-за коронавируса ограничения на продажу алкоголя

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, снимающий ограничения по времени продажи алкоголя, которые были введены в связи с режимом повышенной готовности в регионе из-за пандемии коронавируса. Документ опубликован в Instagram главы региона.
«Подпункт 4 части первой пункта 3 признать утратившим силу», — говорится в указе.
Отменённый подпункт ограничивал продажу алкогольной продукции на территории региона.
Помимо этого, Евгений Куйвашев разрешил работать салонам красоты, косметологам, визажистам, массажистам, соляриям и частично фитнес-центрам — они могут организовывать индивидуальный тренировочный процесс.
Для всех объектов обязательны масочный режим, социальное дистанцирование, нормы по числу людей в помещении (не более 10% посетителей от вместимости объекта), тщательная санитарная обработка с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Повсеместно сохранен масочный режим и режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Завтра, 20 июня, на стадионе «Екатеринбург Арена» планируется проведение матча футбольного клуба «Урал» с «Рубином». Но в условиях режима повышенной готовности мы вынуждены ограничить количество зрителей до 3 500 человек. Это необходимо для обеспечения безопасности. Эти ограничения закреплены в указе, который я подписал сегодня. Согласно документу, в Свердловской области допускается проведение официальных, а также массовых спортивных мероприятий на стадионах открытого типа с количеством зрителей не больше 10% от вместимости спортивного объекта. Кроме того, после согласований со специалистами, я принял решение разрешить работу косметологов, визажистов, организаций, оказывающих массажные услуги и услуги соляриев, а также фитнес-центров в режиме индивидуальных тренировок. Напоминаю, что при этом сохраняются требования социального дистанцирования и масочный режим.
Напомним, на сегодняшний день алкоголь в Свердловской области можно было продавать с 10:00 до 19:00 — 20 апреля такое ограничение установил губернатор на время режима повышенной готовности. По словам главы региона, продажи алкоголя чуть снизились — на 0,17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.