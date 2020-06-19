Губернатор Куйвашев снял введённые из-за коронавируса ограничения на продажу алкоголя

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, снимающий ограничения по времени продажи алкоголя, которые были введены в связи с режимом повышенной готовности в регионе из-за пандемии коронавируса. Документ опубликован в Instagram главы региона.

«Подпункт 4 части первой пункта 3 признать утратившим силу», — говорится в указе.

Отменённый подпункт ограничивал продажу алкогольной продукции на территории региона.

Помимо этого, Евгений Куйвашев разрешил работать салонам красоты, косметологам, визажистам, массажистам, соляриям и частично фитнес-центрам — они могут организовывать индивидуальный тренировочный процесс.

Для всех объектов обязательны масочный режим, социальное дистанцирование, нормы по числу людей в помещении (не более 10% посетителей от вместимости объекта), тщательная санитарная обработка с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Повсеместно сохранен масочный режим и режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Напомним, на сегодняшний день алкоголь в Свердловской области можно было продавать с 10:00 до 19:00 — 20 апреля такое ограничение установил губернатор на время режима повышенной готовности. По словам главы региона, продажи алкоголя чуть снизились — на 0,17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.