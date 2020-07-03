Губернатор Куйвашев снял противопожарный режим на территории Свердловской области

Власти Свердловской области сняли противопожарный режим на территории региона, распоряжение об этом 2 июля подписал губернатор Евгений Куйвашев, документ опубликован на официальном портале правовой информации правительства.

«Признать утратившим силу постановление правительства Свердловской области от 30.04.2020 "Об установлении противопожарного режима в Свердловской области"», — говорится в документе.

Особый противопожарный режим был введён 30 апреля на территории 40 муниципальных образований Свердловской области, в Екатеринбурге такой режим был введён 16 апреля. Особый режим подразумевает запрет на разведение костров на территории муниципалитетов и дачных участков, пал травы, организацию шашлыков на природе и проведение огневых работ. Нарушителям грозили штрафы: гражданам — 2–4 тысячи рублей, должностным лицам — 15–20 тысяч, юрлицам — от 200 до 400 тысяч рублей. Нарушителей отслеживали в том числе с помощью беспилотников.