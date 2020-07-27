Губернатор Куйвашев продлил режим самоизоляции для группы риска до 3 августа

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении режима самоизоляции для жителей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания до 3 августа, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov66.ru и вступил в силу. Остальные ограничительные и профилактические меры в связи с ситуацией по COVID-19, установленные указом № 100-УГ о режиме повышенной готовности, имеют бессрочный характер и действуют до особого решения.

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