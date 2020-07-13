Губернатор Куйвашев продлил режим самоизоляции для группы риска до 20 июля

Введённый на территории Свердловской области режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, продлён до 20 июля, сообщил в Instagram губернатор Евгений Куйвашев.

Указ главы региона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области и вступил в силу.

В Свердловской области по-прежнему продолжает действовать масочный режим, правила, предполагающие повсеместную дезинфекцию и соблюдение социальной дистанции, а также ряд ограничительных мер.

За последние сутки в регионе выявлено 218 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в области с начала эпидемии зарегистрировано 16127 случаев COVID-19.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности города к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».