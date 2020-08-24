Губернатор Куйвашев продлил ограничения по коронавирусу до 31 августа

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил действующие в регионе в рамках режима повышенной готовности ограничения по коронавирусу до 31 августа, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, на этой неделе в режим не внесено никаких послаблений. По-прежнему с ограничениями работают детские сады, нельзя проводить концерты на закрытых площадках, а на открытых площадках — с ограничениями.

Ранее исполняющий обязанности главы региона Алексей Орлов говорил, что с 24 августа в области при благоприятной эпидемиологической ситуации могут быть открыты кинотеатры. Представители этой сферы писали открытое письмо руководству региона, в котором говорили, что они одна из сфер, которая сильнее всего пострадала из-за введённых ограничений.

На сегодняшний день в Свердловской области коронавирус найден у 24 482 жителей, умерли 409 человек. Около 2 тысяч пациентов с коронавирусом и пневмонией сейчас находятся в больницах.