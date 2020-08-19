Кинотеатры в Свердловской области могут возобновить работу с 25 августа

В Свердловской области кинотеатры, которые не работают уже пятый месяц из-за пандемии коронавируса, возможно, будут открыты с 25 августа. Об этом пишет Znak.com.

«Если будет позволять эпидситуация, то по согласованию с Роспотребнадзором будем двигаться дальше по снятию ограничений, в том числе и возобновлению работы кинотеатров», — заявил исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Орлов.

Напомним, ранее сотрудники кинотеатров обратились с открытым письмом к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой разрешить им снова работать. В письме представители кинобизнеса заявили, что по области уже открыты рестораны, фитнес-клубы, культурные учреждения, проводятся массовые мероприятия, но работа кинотеатров до сих пор не возобновилась. Всего собрано более 300 подписей.