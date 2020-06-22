Губернатор Куйвашев продлил коронавирусные ограничения ещё на неделю

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил в своём Instagram о продлении ограничений, связанных с пандемией коронавируса, ещё на неделю.

«Подписал указ о продлении всех ограничительных мер ещё на неделю — до 29 июня. При этом количество выявленных случаев коронавируса, согласно ежедневной статистике, снижается. Если тенденция сохранится, к середине недели я рассмотрю возможность ослабления режима повышенной готовности досрочно», — написал он.

Напомним, ранее Куйвашев подписал указ, отменяющий режим самоизоляции в регионе. Также он снял ограничения по времени продажи алкоголя. Помимо этого, губернатор разрешил работать салонам красоты, косметологам, визажистам, массажистам, соляриям и частично фитнес-центрам — они могут организовывать индивидуальный тренировочный процесс.

Для всех объектов обязательны масочный режим, социальное дистанцирование, нормы по числу людей в помещении (не более 10% посетителей от вместимости объекта), тщательная санитарная обработка с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Повсеместно сохранён масочный режим и режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.