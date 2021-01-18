Губернатор Куйвашев продлил коронавирусные ограничения до 1 февраля

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил коронавирусные ограничения в регионе — они будут действовать до 1 февраля, распоряжение главы региона опубликовано на официальном сайте правовой информации.

«В части первой пункта 10 слова "по 18 января 2021 года" заменить на "по 1 февраля 2021 года"», — говорится в документе.

Таким образом, распоряжением сохраняются действующие запреты: на посещение общественных пространств и поездки на общественном транспорте без масок, на посещение спортивных мероприятий в закрытых помещениях, на работу ресторанов и кафе с 23:00 до 06:00, на работу детских игровых комнат в выходные дни.

Кроме того, по-прежнему ограничено перемещение для свердловчан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями — режим самоизоляции для них продлён до 1 февраля. Ограничено посещение рабочих мест, работодателям рекомендовано перевести на удалённый режим работы 30% персонала, ограничено посещение занятий студентами вузов и других учебных заведений.