Губернатор Куйвашев приедет в Нижний Тагил на парад военной техники

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 12 сентября приедет в Нижний Тагил, чтобы принять участие в параде военной техники, посвящённом 75-летию Победы и 100-летию отечественного танкостроения. Об этом АН «Между строк» рассказал источник в администрации главы региона.

Напомним, проход военной техники по проспекту Ленина начнётся в 11:00. Зрители увидят три десятка единиц военной техники, в том числе две боевые машины на базе платформы «Армата». К технике «Уралвагонзавода», Тагильской ракетной дивизии, отряда специального назначения «Урал» и Нижнетагильского ОМОНа присоединятся образцы музейного комплекса военной и гражданской техники УГМК. Среди них будет три танка и две самоходные артиллерийские установки. Кроме того, Нижнетагильский институт испытания металлов представит шесть пушек, самая старая из которых была выпущена в 1937 году. Боевые машины сформируют колонну на участке от улицы Огаркова до музея-заповедника.

В связи с этим будет закрыто движение транспорта по проспекту Ленина и прилегающим к нему улицам. Из-за ограничений также изменятся маршруты общественного транспорта.

Ожидается, что в мероприятии примут участие городские и областные чиновники, а освещать его будут представители региональных СМИ.