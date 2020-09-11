12 сентября в центре Нижнего Тагила изменится движение общественного транспорта

В субботу, 12 сентября, в связи с проведением парада военной техники, посвящённого 75-летию Победы и 100-летию отечественного танкостроения, будет закрыто движение транспорта по проспекту Ленина и прилегающим к нему улицам. Из-за ограничений изменятся маршруты общественного транспорта.

С 2:00 до 16:00, когда ориентировочно должен завершиться парад, будет прекращено движение трамваев под номерами 1, 9, 12 и 15. Вагоны пойдут по изменённым маршрутам: УВЗ — Отделение дороги (два вагона, интервал 27–50 мин.); Пихтовые горы — Отделение дороги (с 6:00 — два вагона, интервал 23–60 мин., с 9:00 — четыре вагона, интервал 21 мин.); ВМЗ —Островского (три вагона, интервал 12 мин.).

По маршруту № 15В ГГМ — Приречный мкрн. будут работать 10 вагонов вместо четырёх с интервалом 8–9 минут. Все утренние дежурные поезда, проходящие через проспект Ленина, отменяются. Сразу после завершения парада движение трамваев по всем маршрутам возобновится согласно расписанию выходного дня, сообщает паблик «Тагильский трамвай».

Также завтра изменится работа маршруток и автобусов. До конца праздника они будут курсировать по улице Карла Маркса. В центре города будет запрещена парковка. А в квадрате проспектов Строителей и Мира и улиц Карла Маркса и Пархоменко запретят торговать алкоголем с 10:00 до 14:00.

Проход военной техники по проспекту Ленина начнётся в 11:00. Зрители увидят три десятка единиц военной техники, в том числе две боевые машины на базе платформы «Армата». Ожидается, что в мероприятии примут участие городские и областные чиновники, а освещать его будут представители региональных СМИ.