Губернатор Куйвашев предложил снизить ставку по налогу на имущество для пострадавшего из-за мер по коронавирусу бизнеса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внёс в Заксобрание региона законопроект о снижении ставок по налогу на имущество для 18 видов бизнеса, которые больше всего пострадали от мер профилактики, введённых из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Для пострадавших бизнесменов будет установлена ставка в 1,1%, она будет распространяться на деятельность сухопутного пассажирского транспорта, автомобильного грузового транспорта и услуг перевозки, деятельность воздушного транспорта — пассажирского и грузового, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, деятельность в области демонстрации фильмов, услуги в сфере туризма, дополнительное образование детей и взрослых, деятельность санаторно-курортных организаций, физкультурно-оздоровительную деятельность, услуги по дневному уходу за детьми, деятельность в области спорта и отдыха, ремонта компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, стирки и химической чистки изделий и другие виды деятельности. Кроме того, будет установлена ставка в 1% для предпринимателей, применяющих упрощённую систему налогообложения.

По словам спикера Заксобрания Людмилы Бабушкиной, льготные ставки будут применяться при определённых условиях: если за отчётный период размер среднемесячной заработной платы работников составил не менее 50% размера среднемесячной номинальной начисленной зарплаты по полному кругу организаций Свердловской области. Кроме того, среднесписочная численность работников предприятия, претендующего на льготу, должна быть не менее 90% от среднесписочной численности работников соответствующих организаций Свердловской области. Предлагается, чтобы льготу по налогу на имущество получали предприятия, на которых работает не более 250 человек и доход которых за налоговый период, предшествующий отчётности, составил не более 2 млрд рублей.

Депутаты рассмотрят эти предложения на заседании комитета по бюджету в понедельник, 6 апреля, а затем на заседании Заксобрания 9 апреля.

В России зарегистрировано 4,1 тысячи случаев коронавируса в 78 регионах, из них 38 случаев — в Свердловской области. За весь период зафиксировано 34 летальных случая, выздоровел 281 человек.

Для борьбы с распространением вируса почти все регионы России объявили режим обязательной самоизоляции для граждан. Накануне президент России Владимир Путин объявил, что весь месяц до 30 апреля будет нерабочим с сохранением зарплат.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».