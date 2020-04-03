Число заболевших коронавирусом в России превысило четыре тысячи человек

По состоянию на утро 3 апреля в России выявлен 601 новый случай коронавируса, всего заболели 4149 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. За весь период зафиксировано 34 летальных случая, выздоровел 281 человек.

Из выявленных заражённых 448 человек зарегистрировано в Москве, 34 — в Подмосковье. В Свердловской области зафиксирован один новый случай заражения.

Накануне прирост заболевших составил 771 человек, днём ранее — 440.

Напомним, накануне, 2 апреля, президент Владимир Путин выступил со вторым обращением к гражданам в связи с пандемией — в ходе своего обращения президент объявил весь апрель нерабочим с сохранением зарплаты. В большинстве регионов введён режим самоизоляции.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».