Губернатор Куйвашев подписал указ о смягчении режима самоизоляции в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, смягчающий режим самоизоляции в регионе, пишет E1.ru.

С сегодняшнего дня жителям области разрешили прогулки и занятия спортом на улице, но с соблюдением всех мер предосторожности: гулять и заниматься спортом можно только по двое, с использованием масок, соблюдением социального дистанцирования, исключая места массового скопления людей и детские площадки.

Ранее Евгений Куйвашев сообщил в Instagram, что с 19 мая в Свердловской области будет разрешена работа торговых центров и кафе.

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