Губернатор Куйвашев анонсировал открытие ТЦ и разрешение прогулок в парках с 19 мая

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в Instagram о планах постепенного снижения связанных с коронавирусом ограничений на территории региона.

«Мы готовимся к постепенному снятию ограничительных мер в Свердловской области с 19 мая. Это решение я принял исходя из текущей эпидемиологической ситуации, рекомендаций Роспотребнадзора, консультаций с ведущими экспертами здравоохранения. В ближайшее время они будут оформлены в виде указа», — написал губернатор.

Согласно плану, в первую очередь готовятся возобновить работу все магазины и торговые центры, со строгим соблюдением всех норм, в том числе по количеству посетителей — должно быть не менее 10 кв. метров на человека. Каждый магазин должен будет получить декларацию о санэпидбезопасности (пока находится в разработке). Фуд-корты и развлекательные зоны торговых центров, включая кинотеатры, остаются закрытыми.

«Предприятия общественного питания смогут возобновить работу в формате уличных кафе при соблюдении норм — не менее 10 кв. метров на человека. Им также нужно будет получать декларации о санэпидбезопасности», — отметил Куйвашев.

Кроме того, планируется разрешить индивидуальные прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, посещение парков и скверов — по-прежнему с соблюдением дистанции и запретом собираться компаниями.

«Также будем увеличивать количество дежурных групп в муниципальных и частных детских садах. Решения по этому поводу будут принимать главы муниципалитетов в зависимости от ситуации на местах», — сказал губернатор.

Глава региона отметил, что таким образом возобновляют работу все отрасли, кроме развлекательной. При этом в отношении 18 муниципалитетов, включая Екатеринбург, где эпидемиологическая ситуация менее благополучна, часть ограничительных мер сохраняется — в том числе сохраняется действующий запрет на продажу алкогольной продукции в розничных магазинах после 19.00 (на предприятия общепита это не распространяется). Также в этих муниципалитетах остаются ограничения на работу парикмахерских: можно только стричься. Косметологии смогут работать, только если у них есть медицинская лицензия.

«В остальных муниципалитетах Свердловской области смогут в полном объёме работать и парикмахерские, и салоны красоты с массажными кабинетами, и бани. При этом обращаю внимание, что на территории всего региона сохраняются требования режима самоизоляции для людей старше 65 лет, социального дистанцирования, масочного режима, тщательной санитарной обработки всех помещений, где находятся люди, транспортных средств, подъездов многоквартирных домов», — подытожил Куйвашев.

Ранее сообщалось, что глава Тавды Виктор Лачимов в рамках «поэтапного выхода из режима самоизоляции» разрешил уже с 13 мая открыться 13 торговым центрам, работа которых временно была приостановлена из-за пандемии коронавирусной инфекции. Также Лачимов открыл автомастерские и разрешил обучать курсантов в МУП «Ювента» и Тавдинской спортивно-технической школе ДОСААФ России. Работа кафе, салонов красоты, а также проведение массовых мероприятий всё ещё запрещены до особого распоряжения. Кроме того, в муниципалитете сохраняется масочный режим.

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