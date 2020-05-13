Глава Тавды вопреки указу губернатора о спецмерах из-за коронавируса откроет 13 торговых центров

Глава Тавды Виктор Лачимов в рамках «поэтапного выхода из режима самоизоляции» разрешил с 13 мая открыться 13 торговым центрам, работа которых временно была приостановлена из-за пандемии коронавирусной инфекции, со ссылкой на официальный сайт Тавдинского городского округа пишет Znak.com. Также Лачимов открыл автомастерские и разрешил обучать курсантов в МУП «Ювента» и в Тавдинской спортивно-технической школе ДОСААФ России. Работа кафе, салонов красоты, а также проведение массовых мероприятий всё ещё запрещены до особого распоряжения. Кроме того, в муниципалитете сохраняется масочный режим.

В оперативном штабе по противодействию коронавирусу сообщили, что такое решение выходит за рамки полномочий мэра.

«Режим ограничительных мер, а также этапы их смягчения на всей территории Свердловской области устанавливаются указом губернатора. До вступления в силу новой редакции оперштаб рекомендовал бы воздержаться от поспешных решений», — сказали там.

Работа торговых центров на территории Свердловской области запрещена указом губернатора Евгения Куйвашева о введении режима повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции. Вопрос о смягчении ограничений может быть рассмотрен в конце недели.

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