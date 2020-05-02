Губернатор Куйвашев объяснил низкую смертность среди пациентов с коронавирусом в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему в регионе относительно низкая смертность пациентов с коронавирусной инфекцией, пишет Znak.com.

По его словам, чтобы включить смерть в официальную статистику, эпидемиологи, инфекционисты и врачи других профилей учитывают, насколько вирус повлиял на изменения внутренних органов, как вели себя хронические заболевания, и иные факторы, рассматривая каждый случай индивидуально.

«Пока только в одном случае медики окончательно сошлись во мнении, что наличие вируса сыграло решающую роль в летальном исходе. Уверен, что комплексные меры, принимаемые органами власти всех уровней, чёткая работа специалистов санитарно-эпидемиологической службы, высокий профессионализм наших медицинских кадров и, конечно, дисциплина и сознательность самих граждан будут способствовать минимизации вреда от вируса здоровью и жизням людей», — написал Куйвашев.

Он также уточнил, что в регионе немного возрастных пациентов и тяжёлых форм течения болезни.

«В основной своей массе пациенты поступают в удовлетворительном состоянии. Что, к счастью, позволяет нашим героическим врачам поднимать всех на ноги. Хотелось бы, чтобы так было и впредь», — сказал губернатор.

На сегодняшний день в Свердловской области коронавирусная инфекция подтвердилась у 1016 человек, 153 человека выздоровели.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».