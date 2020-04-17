Губернатор Куйвашев назвал сроки действия ограничений по режиму повышенной готовности в регионе

Режим повышенной готовности в Свердловской области и введённый в связи с этим режим самоизоляции, по предварительным оценкам, продлятся до 30 апреля, написал в Instagram губернатор Евгений Куйвашев.

По его словам, прогноз был озвучен на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом, в дальнейшем решение будут принимать в зависимости от эпидемической ситуации.

«Я сам хочу как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Не сомневайтесь, я отменю особый режим сразу же, как только это будет возможно. Однако вы видите, что эпидемическая ситуация в Москве остаётся сложной, в нашем регионе тоже есть заболевшие. Сейчас отказываться от ограничительных мер — просто небезопасно для нас всех. В своих решениях я ориентируюсь в том числе на рекомендации санитарных врачей и на объективную ситуацию в больницах», — написал губернатор.

Изначально режим был установлен в регионе до 20 апреля, однако накануне губернатор сделал его бессрочным. В рамках режима повышенной готовности был введён режим самоизоляции — жителей попросили не покидать дома, кроме экстренных случаев.

В Свердловской области сегодня подтверждены четыре новых случая коронавируса. Всего в регионе за весь период пандемии заболели 115 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».