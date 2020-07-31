Губернатор Куйвашев анонсировал открытие с 1 августа торговых центров

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в Instagram о подписании указа, разрешающего открытие торговых центров с 1 августа.

«Уже несколько дней количество выздоровевших пациентов существенно преобладает по отношению к вновь заболевшим. Только за последние два дня из инфекционных больниц выписано больше тысячи человек. Санитарные врачи характеризуют эпидситуацию как стабильную. Поэтому сегодня я подпишу указ об открытии торговых центров с 1 августа. Пока без фуд-кортов, детских комнат и развлекательных организаций. Конечно, соблюдение санитарных требований остаётся обязательным», — написал глава региона.

Ранее, 27 июля, губернатор подписал указ о продлении режима самоизоляции для жителей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания до 3 августа.

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