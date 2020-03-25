Губернатор Красноярского края поручил ограничить выезд из городов из-за коронавируса

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований региона в связи с угрозой распространения коронавируса, со ссылкой на пресс-службу правительства региона пишет РИА Новости. Исключение будет сделано только для неотложных случаев.

В поручениях также говорится о самоизоляции пожилых людей, граждан с хроническими заболеваниями, мерах поддержки предпринимателей, переводе на удалённую работу сотрудников, а также «исключении домыслов и слухов». Губернатор отметил, что «вирус паники пострашнее инфекции», поэтому люди должны обладать достоверной информацией.

Согласно официальным данным, в Красноярском крае зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусом.

Накануне Сергей Собянин на совещании с Владимиром Путиным попросил усилить контроль за мерами по борьбе с коронавирусом в регионах, поскольку не во всех субъектах они жёстко выполняются.

В России по состоянию на 24 марта диагностировано 495 случаев заражения, из них 13 — в Свердловской области.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».