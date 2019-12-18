Губернатор Колымы Сергей Носов сделал 31 декабря выходным днём

Власти Магаданской области и Республики Бурятия приняли решение перенести рабочий день 31 декабря на субботу 28 декабря, сообщается на сайтах региональных администраций.

«Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ "Об изменении рабочего времени". Документ касается переноса выходного дня с субботы 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года для государственных гражданских служащих Магаданской области, лиц, замещающих государственные должности, и работников предприятий, учреждений, организаций, подведомственных органам исполнительной власти Магаданской области», — сказано в сообщении.

Органам местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области, руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от их организационно-правовой формы рекомендовано перенести для своих работников выходной день с 28 декабря на 31 декабря.

Отмечается, что с просьбой о переносе выходного дня к губернатору неоднократно обращались инициативные колымчане, решение глава региона принял на основе проведённого в декабре в региональных СМИ и социальных сетях опроса общественного мнения, участниками которого стали около 10 тысяч человек.

В Бурятии, по данным пресс-службы правительства республики, Министерству образования и науки для удобства работающих родителей отдельно поручено организовать работу с частными дошкольными образовательными организациями по переносу выходного дня.

Ранее, 9 декабря, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запустил в своём Instagram голосование о том, нужно ли делать 31 декабря выходным. В опросе приняли участие 12 115 человек, за выходной проголосовали 94%, против высказались 6%. В результате глава региона заявил, что планирует подписать распоряжение о выходном дне 31 декабря. 13 декабря распоряжение было подписано.