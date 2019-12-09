Евгений Куйвашев запустил опрос о выходном 31 декабря

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запустил на своей странице в Instagram опрос о том, нужно ли сделать в регионе 31 декабря выходным днём. На момент написания заметки 90% проголосовавших высказались за перенос рабочего дня с 31 декабря.

Накануне губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил 31 декабря выходным днём после опроса в Instagram: по итогам опроса в сториз 93% проголосовавших выступили за это. До этого голосование в Instagram провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 31 декабря также объявили выходным в Крыму, Томской и Кировской областях.

Официально в этом году 31 декабря является рабочим днём, однако регионы имеют право самостоятельно решить вопрос о том, будут ли жители работать в этот день. Отметим, что решение распространяется официально на госслужащих и бюджетников.