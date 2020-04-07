Губернатор Колымы Сергей Носов пригрозил лишать нарушителей самоизоляции зарплаты

Глава Магаданской области, экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов предложил лишать жителей региона зарплаты за нарушение режима самоизоляции, пишет MagadanMedia.

На заседании регионального штаба по предотвращению распространения инфекции он отметил, что часть местных жителей не соблюдает режим, поэтому этот вопрос необходимо проработать.

«Людям, находящимся на самоизоляции, сохраняется заработная плата. Предлагаю нарушителей лишать заработной платы», — сказал Носов.

Носов предположил, что лишение зарплаты станет дополнительным стимулом для жителей региона соблюдать режим, и отметил, что такое наказание может быть применено и в бюджетной сфере. Глава региона добавил, что соблюдение режима поможет не допустить распространение коронавируса.

В России официально зарегистрировано 7497 случаев коронавируса, в Свердловской области из них — 51 случай, выздоровели 25 человек. В Свердловской области, как и в других регионах, действует режим повышенной готовности. Указом губернатора жителей попросили не выходить из дома, кроме экстренных случаев.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».