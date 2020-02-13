Губернатор Калужской области ушёл в отставку

Владимир Путин 13 октября принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. Как сообщает пресс-служба Кремля, Артамонов покинул пост по собственному желанию.

Врио губернатора Калужской области президент назначил экс-главу администрации Обнинска 47-летнего Владислава Шапшу.

Напомним, ранее РБК писал, что занять место 67-летнего Артамонова, возглавлявшего регион с 2000 года, может занять бывший вице-премьер по транспорту и связи Максим Акимов. Также издание писало, что сам экс-губернатор после отставки возможно возглавит комитет по бюджету и финансовым рынкам.