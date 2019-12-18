РБК: Губернатор Калужской области после отставки перейдёт в Совет Федерации

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, полномочия которого истекают в 2020 году, после отставки станет сенатором, со ссылкой на источники пишет РБК.

Артамонов возглавит комитет по бюджету и финансовым рынкам вместо вице-спикера Евгения Бушмина, который скончался в октябре. Также Артамонов может занять должность вице-спикера вместо сенатора от Костромской области Николая Журавлёва, который получил пост после смерти Бушмина.

67-летний Анатолий Артамонов руководит Калужской областью с 2000 года. Источник РБК, близкий к Кремлю, говорил об усталости жителей от несменяемого главы региона.